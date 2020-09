Allenamenti individuali al Filadelfia, tamponi negativi per tutti i giocatori del Toro

Sabato pomeriggio Toro-Atalanta si giocherà regolarmente. Dopo il caso di positività al covid-19 di un calciatore granata, nei controlli successivi alla gara contro la Fiorentina, il nuovo giro di tamponi cui sono stati sottoposti tutti i componenti della rosa ha dato esito negativo.

Certo, dopo la seduta annullata ieri mattina, oggi solo allenamenti individuali e per piccoli gruppi di calciatori, tra campo e palestra, per il Torino al Filadelfia. Non esattamente il modo migliore per raggiungere la migliore condizione ed essere al meglio per una sfida tanto delicata e difficile come quella contro i bergamaschi, ma ormai il Toro si sta abituando a convivere con il coronavirus, visti i numerosi casi registrati da maggio fino all'altro ieri.

Procede il recupero dell'infortunato Rodriguez, mentre Lyanco ha lavorato con il gruppo e dovrebbe essere tra i convocati per la prossima sfida. Belotti e compagni riprenderanno la preparazione domani, giovedì 24, rispettando i parametri di lavoro imposti dal Protocollo sanitario.