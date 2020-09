Toro ancora alle prese con il coronavirus, annullato l'allenamento

Siccome quando piove magari finisce anche di grandinare, dopo la sconfitta di sabato a Firenze, nel debutto in campionato, si aggiunge un altro problema in casa Toro, un nuovo caso di positività al coronavirus.

Il primo caso fu nel maggio scorso, quando erano appena ripresi gli allenamenti individuali dopo il lockdown, due si erano registrati il 21 di agosto (assieme a tre casi sospetti, poi risultati negativi), appena ripresa la preparazione al Filadelfia per la nuova stagione, un quarto caso - riguardante un componente dello staff di Giampaolo - era emerso una dozzina di giorni fa, portando all'annullamento delle due amichevoli contro la Primavera e la Sampdoria, l'ultimo caso è saltata fuori nella tarda serata di ieri.

Si tratta di un calciatore (giusto ricordare che un caso si era registrato anche nella formazione Primavera), la cui positività è emersa dopo i controlli di routine successivi alla gara dell'Artemio Franchi. "Il giocatore - ha precisato la società in una nota appena diffusa - non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata".

Tutta la rosa del Toro è stata sottoposta ai tamponi, come previsto dal protocollo, intanto è stata annullata la doppia seduta di allenamento in programma oggi, martedì 22 settembre, in attesa degli esiti.

Di sicuro, l'avvicinamento alla gara di sabato contro l'Atalanta vede il programma pensato da Giampaolo forzatamente stravolto. Un nuovo intoppo che si va ad aggiungere a quelli già incontrati, minando la serenità dell'ambiente.