Violinista picchiato dal branco in via Po per una sigaretta negata

E' stato picchiato selvaggemente da una quindicina di ragazzi per aver negato loro una sigaretta. La vittima è un ragazzo venezuelano di 25 anni, che studia violino al Conservatorio "Giuseppe Verdi". L'aggressione è avvenuta in via Po nella notte tra sabato e domenica.

Il musicista aveva appena finito di esibirsi in un locale di piazza Vittorio e stava rientrando a casa, quando il branco lo ha avvicinato chiedendogli una sigaretta. Lui, non essendo un fumatore, ha risposto di no e si è allontanato.

Ma i ragazzi, non contenti, lo hanno seguito per un tratto continuando a infastidirlo finché, all'ennesimo diniego, uno di loro lo ha colpito alla schiena facendolo cadere. Da lì è scoppiata la furia violentissima della gang: uno degli aggressori ha persino usato un manganello per colpire la vittima in testa.

Alla fine il violinista è riuscito ad allontanarsi e raggiungere l'abitazione di un amico poco distante. E' stato quindi portato all'ospedale Mauriziano.

Sui fatti indagano le forze dell'ordine.