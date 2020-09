La carrozzeria Basile inaugura la nuova sede, sabato un grande evento: “Seguiteci e poi venite a trovarci” [VIDEO]

Il count-down è iniziato. Tra pochi giorni inizierà ufficialmente un nuovo capitolo della storia della carrozzeria Basile, pronta a inaugurare la nuova sede di via Marchesi 9, a Collegno.

Per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura, i fratelli Mattia e Alessandro hanno organizzato un grande evento, già sold-out a pochi giorni dall'annuncio. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre dalle ore 18 alle ore 21, sia in presenza (per gli invitati), che online: sui social e su Torino Oggi sarà infatti possibile seguire in diretta il momento di festa.

L’arrivo di un’attività commerciale di valore e dalla grande tradizione è certamente una buona notizia per il territorio, soprattutto in un momento delicato come questo. Per capire cos’ha spinto i fratelli Basile a spostarsi, li abbiamo raggiunti a pochi giorni dalla tanto attesa inaugurazione. “La crescita del lavoro e del personale sono le principali ragioni per le quali inaugureremo la nuova sede” racconta Alessandro. “Ci siamo resi conto che l’esigenza dei nostri clienti erano aumentate, grazie al volano che si è innescato e alla nostra voglia di soddisfarli. Qui abbiamo trovato l’immobile giusto, in grado di accontentare ogni esigenza dal punto di vista burocratico e operativo”.

L’edificio, situato su due livelli e con ampi spazi esterni, conta 22 reparti produttivi. Nella vecchia sede, per rendere l’idea, ve n’erano la metà: 11, I parcheggi interni sono aumentati da 8 a 18, già che raddoppiati. Ampliata poi la parte relativa al centro revisioni e alla meccanica.

Non resta quindi che scoprire la nuova sede, come spiegato da Mattia: "Sabato ci vedremo qui in sede per festeggiare con amici, clienti, fornitori e colleghi quello che è un importante passo, la costituzione della nuova sede”. “Avremo un passaggio importante di incarichi istituzionali, l’evento è già sold out ma si potrà seguire la diretta Facebook sulla pagina di Torino Oggi”.

In conclusione, Mattia Basile rivolge poi un messaggio a tutti i clienti e amici: “Durante l’inaugurazione faremo un importante annuncio: andremo a creare uno sposalizio con un’importantissima casa automobilistica. Per coloro che non saranno presenti all’evento, seguite le nostre pagine, la diretta o venite a trovarci perché ci sarà un bel regalo per voi subito dopo l’evento, nei nostri locali”.