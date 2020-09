Petsfestival sceglie di rimandare l’edizione 2020

Petsfestival, ritenendo doveroso tutelare in primis la sicurezza e la salute degli espositori, del pubblico e degli animali presenti, preso atto dell’attuale situazione Covid 19 e non potendo escludere possibili ulteriori evoluzioni, comunica, con enorme rammarico, che l’ottava edizione, già programmata per il 17/18 Ottobre nei padiglioni di CremonaFiere, è stata rinviata al 16/17 Ottobre 2021.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato solidarietà, stima e vicinanza e che siamo certi ben comprenderanno la nostra scelta e anticipiamo che stiamo già lavorando a un 2021 che saprà stupirvi per qualità e quantità.

Da tutti noi a tutti Voi un forte abbraccio. A presto.

https://www.facebook.com/Petsfestival/