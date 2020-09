Ballatore (FdI): “Trasporti nel caos a Torino. Appendino tuteli la salute"

“Esprimiamo forte preoccupazione per le ampie problematiche, accentuate dall’emergenza Coronavirus, che continuano ad interessare il trasporto pubblico di Torino". Lo dichiara in una nota Alfredo Ballatore, esponente di Fratelli d’Italia e candidato per la Circoscrizione 5 di Torino.

"I cittadini e in particolare gli studenti non riescono a mantenere, a bordo degli autobus, il distanziamento sociale. La GTT ha tagliato, dal 2019, le corse e le fermate. Molte di queste ultime inoltre non vengono rispettate, dai conducenti, a causa del raggiungimento della capienza massima dei mezzi consentita dalle disposizioni varate dal Governo. Vengono favoriti così gli assembramenti vietati dalle norme in vigore e il caos è sotto gli occhi di tutti".

"Chiediamo dunque, alla società concessionaria del servizio e al Comune, di effettuare i dovuti controlli, di potenziare le corse e di verificare il rispetto delle norme igieniche anti Covid. Il diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, è un bene dimenticato dalla sindaca Chiara Appendino e dai consiglieri della Circoscrizione 5 i cui residenti soffrono, in modo particolare, tali disagi”.