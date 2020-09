Alpignano, donna investita da un treno alla stazione: violento trauma cranico

Un impatto violento e subito l'allarme e i soccorsi che scattano. E' successo intorno alle 7 di questa mattina alla stazione ferroviaria di Alpignano, dove una donna è stata investita da un convoglio in transito.

Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all'incidente: forse un attimo di disattenzione, forse una posizione d'attesa non in condizione di sicurezza, forse una fatalità. Quel che è certo è che la donna è stata soccorsa dagli uomini del 118 che hanno riscontrato un violento trauma cranico e l'hanno portata alle Molinette in codice rosso.

Su quanto accaduto sta ora indagando la Polizia Ferroviaria, mentre si potrebbe registrare qualche disagio alla circolazione dei treni.