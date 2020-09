Domani sera la Mole celebra Torino, in lizza per il titolo di "Capitale Verde Europea 2022"

In lizza per aggiudicarsi l' European Green Capital Award 2022, Torino proietterà sulla Mole, domani, venerdì 25 settembre, dalle 20.30 a mezzanotte, il logo che l'accompagnerà fino al momento della proclamazione della città vincitrice - con il capoluogo subalpino sono rimaste in gara le francesi Dijon e Grenoble e l'estone Tallin - in programma il prossimo dicembre a Lisbona.

A ottenere il riconoscimento, che premia l’impegno a tutelare e migliorare l’ecosistema urbano e a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e per il quale si erano candidate in 18 da tutta Europa, sarà la città che riuscirà a proporsi come modello di riferimento attraverso la comunicazione e la promozione di buone pratiche per la tutela dell’ambiente, che possano anche essere fonte di ispirazione per le altre città.

"Sarà l'occasione per dare visibilità e valorizzare il cammino intrapreso per rendere Torino una città sempre più verde, resiliente e sostenibile, capace di creare le condizioni per una nuova crescita e migliorando così la qualità della vita dell'intera comunità", commenta l'assessore alle Politiche per l'Ambiente, Alberto Unia.