Sport, Disabato (M5S): "Sostegno economico per le famiglie in difficoltà: approvata la nostra proposta"

"Un sostegno economico per le famiglie in difficoltà che vorrebbero iscrivere i propri figli e le proprie figlie a corsi di attività motoria e sportiva. E' quanto prevede un ordine del giorno, a prima firma Sarah Disabato, approvato oggi all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte che impegna la Giunta regionale ad individuare le risorse per questo importante obiettivo".

"E' necessario che la Regione aiuti le famiglie che vorrebbero continuare a far praticare sport ai propri figli ma fanno fatica ad arrivare a fine mese. Allo stesso tempo si deve scongiurare l’abbandono della pratica motoria e sportiva dei e delle giovani ed aiutare le associazioni e società sportive dilettantistiche che potrebbero vedere a rischio la propria attività dopo l’emergenza coronavirus".

"Auspico che la nostra proposta, collegata al disegno di legge sulla promozione e l'impiantistica sportiva, venga attuata al più presto. Vigileremo sullo stanziamento dei fondi necessari per realizzarla".