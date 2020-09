Incendio in un appartamenteo di corso Siracusa, Vigili del Fuoco costretti a evacuare due persone

Nonostante il forte vento della notte appena trascorsa potesse far temere conseguenze ben peggiori, non sono stati molti gli interventi cui sono stati costretti i Vigili del Fuoco.

Il più importante in corso Siracusa, all’angolo con via don Grazioli, dove è scoppiato un rogo in un appartamento per ragioni ancora da chiarire. I pompieri, intervenuti attorno alle 3.30 con tre automezzi oltre all’autoscala, hanno dovuto evacuare due persone perché avevano inalato dei fumi, ma per fortuna non ci sono stati feriti né è stato necessario sgomberare l’intero stabile.

A Rivoli, in via Villarbasse, i Vigili del Fuoco sono invece intervenuti, assieme ai sanitari del 118, per estrarre dalle lamiere la persona che era alla guida di una vettura che si era ribaltata a seguito di un incidente.