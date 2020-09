Nonostante il Covid torna in Granda Autunno con Gusto, si parte con la Fiera di San Michele e il Raviole Day a Sampeyre

L'ATL del Cuneese ha presentato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 settembre, presso la propria sede, gli eventi fieristici ed enogastronomici che inaugurano l'autunno cuneese. Nonostante il periodo di incertezza e di restrizioni alla fruibilità degli eventi, alcuni importanti appuntamenti che tradizionalmente costituiscono il calendario autunnale promosso dall’ATL del Cuneese “Autunno con gusto” sono stati riconfermati, seppur in versione differente, rispettando le misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19.



Sampeyre inaugura questo primo fine settimana d’autunno la Fiera di San Michele e il Raviole Day in programma domenica 27 settembre.

Nel video l'intervista al consigliere di Sampeyre Leo Massarenti e presidente dell'Atl Mauro Bernardi.

Su Targatocn.it daremo conto dei tanti eventi in programma per ottobre nei prossimi giorni con interviste video ai presenti nella manifestazione del 25 settembre presso l'Atl del Cuneese.



I programmi delle manifestazioni sono pubblicati sul portale dell’ATL del Cuneese; sui canali social tutti i dettagli dei programmi e le novità dell’autunno 2020.