Borgo Dora, demoliti i bagni di Canale Molassi

A Borgo Dora sono stati demoliti, nei giorni scorsi, i bagni di Canale Molassi: la condizione di degrado, che proseguiva da molto tempo, era stata trattata dalla Circoscrizione 7 attraverso un'apposita interpellanza presentata lo scorso 24 febbraio (e poi approvata, ndr) dalla capo-gruppo di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi: “Finalmente - commenta – sono stati abbattuti, la situazione era inaccettabile”.

Alessi chiama poi in causa l'amministrazione comunale: “La Città – prosegue – costruisce, non controlla e poi demolisce spendendo soldi inutilmente. Ci vorrebbero una progettazione e un monitoraggio di tutto, servizi igienici compresi: quando si è costretti ad adottare soluzioni drastiche come l'abbattimento è sempre una sconfitta”.