Minorenne accoltellato alla schiena in via Roma sabato sera, la Polizia indaga

Una spallata, data accidentalmente. Ci sarebbe questo alla base della violenza che si è scatenata sabato notte in via Roma, nel pieno centro di Torino.

A riportare le conseguenze peggiori, un ragazzo di 16 anni originario di Moncalieri che in quel momento si trovava in compagnia di altre persone. Secondo una dinamica ancora da ricostruire, però, il giovane è venuto a contatto con un'altra persona che si trovava in quel momento nella via principale di Torino e gli ha dato una spallata inavvertitamente.

La reazione dell'aggressore è stata però terribile: si è allontanato dagli amici che erano con lui e ha estratto un coltello con cui ha colpito il 16enne alla schiena prima di darsi alla fuga.

Il ragazzo è stato soccorso e portato alle Molinette, dove gli è stata diagnosticata una ferita guaribile in 7 giorni. Ma sul caso sta indagando la Polizia, che ha anche acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona: si tratta infatti del secondo episodio di questo genere nel giro di pochi giorni nel centro della città. La vittima, in precedenza, era stata un violinista picchiato in via Po perché aveva rifiutato una sigaretta a uno sconosciuto.