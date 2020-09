Telecamere Ztl Torino, Ballatore (Fdi): “Ritirare provvedimento"

“E’ insensata la scelta del Consiglio comunale di Torino di approvare una variazione del bilancio previsionale, di 1,5 milioni di euro, per l’acquisto di telecamere da inserire nelle Ztl del capoluogo piemontese. Tale decisione non rispetta chi paga regolarmente le tasse. Chiediamo quindi che il provvedimento venga annullato immediatamente. Domandiamo inoltre che quei fondi siano destinati per il rafforzamento della sicurezza e della manutenzione del verde pubblico, soprattutto della Circoscrizione 5 della città”. Lo dichiara, in una nota, l’esponente torinese di Fratelli d’Italia e candidato alla guida della Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore.