A Torino, i carabinieri della Stazione Po Vanchiglia hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un cittadino moldavo di 28 anni per furto.

Il 9 aprile scorso, dopo aver rotto gli infissi in vetro, l’uomo era entrato in una gelateria di piazza Castello per rubare 580 euro dalla cassa, un cellulare, un POS e 15 bottiglie di alcolici.