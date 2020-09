Al Massimo tornano i grandi classici della storia del cinema: in sala "Cappello a cilindro" di Mark Sandrich

Torna il programma di classici che il Museo Nazionale del Cinema e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino propongono ogni anno, legato agli insegnamenti di cinema. Un percorso a ritroso per approfondire il linguaggio cinematografico nelle diverse fasi e nei diversi tempi. Tutti i film sono introdotti dai prof. Giaime Alonge e Silvio Alovisio.

Mark Sandrich

Cappello a cilindro (Top Hat)

(Usa 1935, 101’, DCP, b/n, v.o. sott.it.)

Un famoso ballerino, Jerry Travers, e il suo impresario, Horace Hardwick, si devono recare al Lido di Venezia dove li attende Madge, la moglie dell'impresario, e una giovane amica di lei, Dale Tramont. Prima di partire da Londra, conoscono Dale, senza sapere chi sia, e Jerry la corteggia. Per un equivoco Dale crede, una volta giunta a Venezia, che Jerry sia il marito della sua amica e, sdegnata, lo respinge ma non per sempre. Con la mitica coppia Fred Astaire e Ginger Rogers.

Ingresso euro 4.50

Ingresso euro 3.00 per gli studenti universitari