Carlo Calenda a Torino: mercoledì il leader di Azione presenta il libro “I Mostri” alle Ogr

Farà tappa alle Ogr, mercoledì 30 settembre dalle 18 alle 20, il tour di Carlo Calenda, per la presentazione del libro “I Mostri”.

La presenza del leader del partito Azione ed ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, può rappresentare un’occasione per un approfondimento su Torino in vista delle elezioni amministrative del 2021. In attesa di capire quale saranno le strategie del centrosinistra in termini di alleanze e di candidati sindaci, Calenda potrebbe offrire spunti di riflessione sulla linea seguita dal suo partito, Azione.

Il libro “I Mostri” di Calenda, d’altra parte, tutta proprio di identità morale rispetto a quella politica. “Lo Stato che non è roba nostra, mentre come Crono divoriamo il futuro dei nostri figli. È il momento di conoscere i nostri mostri, affrontarli e sconfiggerli" si legge nella presentazione dell’evento. La partecipazione è gratuita, ma per ragioni sanitarie e di spazio è necessario registrarsi al link dell’evento (www.eventbrite.it/e/119415939289) e compilare l’autocertificazione obbligatoria.