Serata di chiusura campagna referendaria al Salone dei Cavalieri di Pinerolo

Sarà l’ultimo appuntamento prima del silenzio elettorale in vista del referendum dell’8-9 giugno. Il Comitato per il sì organizza una serata di chiusura campagna al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Stasera, venerdì 6, dalle 20,30 alle 23, per ‘Il voto è libertà’, interverranno Giorgio Airaudo (Segretario generale Cgil Piemonte), Anna Rossomando (vice presidente del Pd al Senato), Elisa Pirro (senatrice M5S), Marco Grimaldi (deputato Avs), Paolo Ferrero (segretario provinciale di Rifondazione comunista). Modera Franco Milanesi (Pinerolo a Sinistra).