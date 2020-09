Accoltella e minaccia l’ex fidanzata mentre discutono sull'affitto, 39enne arrestato dai carabinieri

Si erano incontrati, presso la casa di lui, per discutere di come regolare la questione dell'affitto visto che i due - in quell'abitazione - fino a poco tempo prima ci convivevano. Ma la discussione è presto degenerata, fino a quando lui - un italiano di 39 anni di Torino, ha impugnato un coltello e ha prima minacciato e poi aggredito la sua ex fidanzata, di due anni più giovane.

E' successo la scorsa notte e solo l'intervento dei carabinieri ha scongiurato un'ennesima tragedia, sul territorio della provincia di Torino. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe reagito male alle richieste della donna e l’avrebbe picchiata e colpita alla spalla con un coltello.



Dopo averla aggredita, l’uomo l’ha accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria, dove i sanitari hanno ritenuto opportuno chiamare il 112 per segnalare la presenza della donna con diverse ecchimosi, lesioni varie sul corpo e una ferita lacero-contusa all'omero sinistro. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è uscito dall’ospedale per non farsi trovare mentre la donna ha raccontato quanto le era accaduto poco prima.