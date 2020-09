Coronavirus, oggi in Piemonte due morti e 13 ricoverati in più, ma nessuno in terapia intensiva

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti dal Covid-19, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.973 (+55 rispetto a ieri), 14.221 (+36) in provincia di Torino.

Altri 364 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI SONO 4.163

Due decessi di persone positive al test del Covid-19 sono stati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è quindi di 4.163 deceduti risultati positivi al virus, 1.839 a Torino.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 35.232 (+100 casi di cui 63 asintomatici. Dei 100 casi, 30 screening, 43 contatti di caso, 27 con indagine in corso I casi importati sono 1 su 100) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 17.608 nel Torinese.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 193 (+13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.527. I tamponi diagnostici finora processati sono 714.369 di cui 396.001 risultati negativi.