Un mese ricco di eventi e incontri al Circolo dei Lettori

Una fitta programmazione quotidiana per indagare il cambiamento: la Fondazione Circolo dei Lettori propone a ottobre un ricchissimo calendario di eventi, tra presentazioni editoriali, gruppi di lettura, rassegne tematiche e concerti. Filo rosso dell'indagine sul presente la geografia, fisica e umana. Coordinate per orientarsi: letteratura, creatività, musica, arte e filosofia.

Ottobre prende il via con il Premio Strega Edoardo Albinati con l'ultimo Desideri Deviati (Rizzoli) e prosegue con, tra gli altri, il pianista e compositore Giovanni Allevi, la campionessa Sara Gama, il visual designer Riccardo Falcinelli che al Circolo porta Figure (Einaudi) e Stefania Bertola che presenta Via delle magnolie 11 (Einaudi). E ancora, Romano Montroni, il libraio più famoso d'Italia, ora Presidente del Consiglio scientifico del Centro per il Libro e la Lettura, presenta L’uomo che sussurrava ai lettori (Longanesi); la regista Cristina Comencini e la scrittrice Andrea Marcolongo raccontano, rispettivamente, L’altra donna (Einaudi) e La lezione di Enea (Laterza); Maurizio Molinari dialoga con Massimo Giannini, circa la sua ultima pubblicazione Atlante del mondo che cambia (Rizzoli). Sarà ospite del Circolo Suad Amiry, scrittrice e architetto palestinese, per l'anteprima di Scrittorincittà, confermato a Cuneo dall'11 al 16 novembre; infine, la presentazione "interattiva" di Beppe Severgnini che non solo spiegherà i suoi 50 motivi per essere italiani, a partire dal suo Neoitaliani. Un manifesto (Rizzoli), ma chiederà l'opinione del pubblico in sala.

Tra gli approfondimenti proposti dal Circolo, in particolare, si segnala il ritorno di In Cordata, ciclo incentrato sul nostro rapporto con la montagna, capace di sprigionare fin dalla notte dei tempi, un'energia senza limiti, fisici e di senso. Il primo incontro vede a confronto lo scrittore e alpinista Enrico Camanni e il metereologo Luca Mercalli. Virginia Woolf - Tracce di vita, a cura di Francesca Bolino e Italian Virginia Woolf Society, è invece un itinerario che attraversa la scrittura dell'amatissima autrice inglese, seguendo tre diverse invenzioni temporali: ricordo, memoria e tempo dell’accadere. Per quanto riguarda l'attualità, invece, continuano gli incontri firmati Limes e YouTrend La mappa del mondo, questa volta sui nuovi equilibri europei, e torna la rassegna stampa a cura de il Post, I giornali spiegati bene, con il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa, dal vivo e in streaming. Non mancano anche questo mese le collaborazioni: la quinta edizione del Torino Crime Festival e il Premio Morrione che intitola questa nona premiazione del giornalismo investigativo Antivirus.

Novità del mese gli aperitivi in musica, un Ascolto di gusto con narrazione sonora multi sensoriale a cura dell’esperto musicale Maurizio Blatto. Restando i tema, continuano i live al Circolo della musica di Rivoli. A ottobre sono attesi Peppe Servillo (Avion Travel) e Luis Mangalavite, Gian Maria Accusani (Sick Tamburo + Prozac+), Alessandro Baronciani con il suo concerti a fumetti, accompagnato da Corrado Nuccini.

Riprendono i laboratori per bambini, momenti preziosi tra attività e letture, la prima dedicata all'Atlante delle fortune di mare (L'Ippocampo Edizioni) di Cyril Hofstein. Proseguono i gruppi di lettura, cuore pulsante del Circolo dei lettori, ancor più ricchi con Destinazione America, book club di Marta Ciccolari Micaldi (La Mc Musa), viaggio letterario ideato per delineare il profilo di un paese fatto di contraddizioni.