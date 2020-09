Chiuso l'ospedale Covid, le Ogr di domani "dimenticano" i biglietti: tutte le mostre saranno gratis

Arte, scienza e tecnologia. Ma soprattutto accesso gratuito (per sempre) alle mostre. Le Ogr guardano al futuro e accanto alle collaborazioni internazionali, con Glasgow ma non solo, scelgono di aprile le porte al pubblico senza chiedere un solo euro di ingresso, ma previo prenotazione.

Si comincia dal 10 ottobre, con la due giorni ribattezzata "Continuum" che soffia sulle prime tre candeline delle Officine Grandi riparazioni e getta una luce sulle prossime attività.

"È un'emozione tornare qui - commenta il direttore generale Massimo Lapucci - dopo una fase molto dura per tutto il Paese. Risale a mille giorni fa l'avvio di un cammino importante e oggi constatiamo come le Ogr nella narrativa internazionale abbiano un ruolo unico". Ma in piena emergenza sanitaria, le Ogr hanno saputo anche diventare ospedale Covid. "Ci siamo messi al servizio della comunità - commenta Lapucci -, ma oggi torniamo alla nostra mission e al nostro ruolo per la città e per il Paese".