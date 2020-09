Cerimonia per borgo Salsasio, consacrato alla Madonna della Mercede

Al termine della Messa la statua di Maria della Mercede è stata portata fuori dalla chiesa dai portatori che hanno poi spostato la statua sul sagrato della chiesa come segno di benedizione del borgo, della parrocchia e della città. Durante la sosta esterna, prima del rientro in chiesa della statua, il parroco ed il sindaco di Carmagnola hanno solennemente affidato il borgo alla Patrona con la lettura dell'atto di Consacrazione. Questo atto di affidamento ogni anno viene proclamato in occasione della festa patronale in conclusione della processione, che quest'anno non si è potuta realizzare per via delle norme anticovid attualmente in vigore. L'atto di consacrazione è stato modificato quest'anno con l'aggiunta di un particolare affidamento per chiedere aiuto alla Vergine in questo delicato momento che il borgo, la città e il mondo intero stanno attraversando per via della pandemia di Coronavirus.