I vigili del fuoco del comando di Torino zono impegnati a Rivoli in via Acqui per una fuga di gas.

Durante delle operazioni di scavo è stata danneggiata una tubazione: la zona è stata isolata dalle squadre intervenute e il personale del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) con strumentazioni misura la concentrazione del gas nell'aria.

Sul posto anche i tecnici dell'azienda energetica e la polizia municipale.