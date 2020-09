Avviso per gli artisti che vogliano presentare delle iniziative culturali nei cimiteri nel periodo della commemorazone dei defunti

Per la Commemorazione dei defunti 2020 il Comune attraverso AFC, vorrebbe accogliere i visitatori nei cimiteri della Città come gli altri anni, offrendo loro dei momenti culturali di musica, canti e teatro. A causa dell’emergenza Covid però la situazione è ancora incerta. Non si sa ancora se ciò sarà possibile o se verranno nuovamente applicate misure più restrittive, come tra marzo e maggio, che impediranno lo svolgersi degli eventi culturali. Intanto, per essere ottimisti, è stato pubblicato sul sito di AFC www.cimiteritorino.it l’Avviso per gli artisti che intendano fare delle proposte. Il termine di scadenza per presentare le iniziative è il 15 ottobre alle ore 12.

Tutte le informazioni nella sezione “Fornitori e gare "sotto "Avviso esplorativo per la realizzazione di eventi musicali e di valorizzazione culturale nei cimiteri della città di Torino periodo ottobre- novembre 2020) ”(http://www.cimiteritorino.it/avviso-esplorativo-per-la-realizzazione-di-eventi-musicali-e-di-valorizzazione-culturale-nei-cimiteri-della-citta-di-torino-periodo-ottobre-novembre-2020/)