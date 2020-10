Chicane in Corso Sacco e Vanzetti, il Comune: “Necessarie per bloccare i mezzi pesanti”

Corso Sacco e Vanzetti continua a far parlare di sé: in molti, infatti, si stanno lamentando (sui social e non) per le chicane create dai “new jersey” installati in prossimità degli accessi al viadotto, attualmente in fase di ristrutturazione dopo i danni strutturali subiti a causa degli incendi che hanno interessato le aree sottostanti.

La Città, dopo aver ricevuto diverse sollecitazioni a riguardo, ha risposto attraverso un comunicato poi ripreso dalla sindaca Chiara Appendino sulla propria pagina Facebook: “Le modifiche alla viabilità – si legge – sono necessarie per impedire il transito dei mezzi pesanti, superiori alle 3,5 tonnellate. I lavori strutturali sul viadotto che, per sicurezza, impongono tali restrizioni, si protrarranno per circa sei mesi”.

Da Palazzo Civico hanno fatto sapere di avere la situazione sotto controllo: “Agli ingressi – proseguono - sono stati posizionati tutti i cartelli di segnaletica necessari ed è attivo il monitoraggio della Polizia Municipale che, durante questa prima settimana, farà le dovute valutazioni per ridurre al minimo i disagi".

I cittadini, in particolare, hanno evidenziato i disagi dovuti all'incremento del traffico, alle difficoltà di transito e alla presunta pericolosità delle curve: “Si tratta – ha commentato il presidente del comitato Parella Sud-Ovest Lorenzo Paparo – di un intervento molto impattante in un punto nevralgico della viabilità cittadina: con questo tipo di restringimento il rischio incidenti è davvero alto, si creano intasamenti e molti mezzi non riescono comunque a passare”.