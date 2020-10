Festival delle Città 2020, Casciano e Borgna: "L'Italia riparta dai Comuni"

Il Festival delle città organizzato da ALI Legautonomie ha chiamato a raccolta ministri e parlamentari, sindaci e amministratori, mondo del lavoro, sindacati e imprese per confrontarsi sul Recovery plan e sulle strategie per far "rinascere" il Paese.



La delegazione piemontese guidata dai sindaci di Cuneo e di Collegno accomunate dalla vetta della classifica migliori città per qualità ed efficienza dei servizi. Federico Borgna e Francesco Casciano hanno portato il punto di vista del quadrante nord-ovest del Paese: "Dobbiamo avere la consapevolezza e il coraggio di cogliere al volo questa sfida" ha detto il primo cittadino di Cuneo, "è un'occasione per fare rinascere l'Italia dai territori, superare i sovranismi e dare una prospettiva europea alle nostre politiche su priorità imprescindibili: infrastrutture, digital divide e transizione energetica".



Nel suo intervento il Sindaco di Collegno ha ribadito: "Abbiamo bisogno di visioni nuove, di cambiare radicalmente i paradigmi e soprattutto di fare squadra partendo dai comuni: abbiamo il polso dei territori, lavoriamo per obiettivi e conosciamo i distretti sociali e economici in cui operiamo. L'Italia prenda esempio dalla concretezza dell'azione dei primi cittadini per dare impulso a un piano strategico nazionale che da oggi al 2030 disegni e accompagni, attraverso la lente dello sviluppo sostenibile, un Paese più moderno, che sappia finalmente fare squadra, superando le sterili e continue liti politiche e concentrandosi su soluzioni condivise per il superamento dei problemi del Paese".