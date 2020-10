Corso Vercelli, rissa in strada: ferito in codice rosso trasportato al San Giovanni Bosco

Rissa in strada all'altezza del civico 4 di Corso Vercelli, nel quartiere Aurora. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20: da quanto si apprende dalla questura, due gruppi di cittadini di diversa nazionalità si sono affrontati a bottigliate.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo classe 2001, trasportato in codice rosso al San Giovanni Bosco ma non in pericolo di vita; gli aggressori si sono dati alla fuga.

Sulla vicenda è intervenuta la capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “I residenti - ha dichiarato – sono esasperati perché di notte non riescono a dormire per musica, grida, risse e botte. La situazione sta degenerando e la Città continua ad essere indifferente. E' ora di dire basta e di ripristinare le regole di civile convivenza”.