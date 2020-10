Tentata rapina in gioielleria del centro a Torino: un arresto

Attimi di paura oggi pomeriggio in una gioielleria di via San Quintino, in pieno centro a Torino. Intorno alle 18.30 quattro persone hanno fatto irruzione all’interno del negozio brandendo una pistola, poi rivelatasi scacciacani, e minacciando il titolare e il figlio di quest’ultimo.

I due hanno reagito e ne è nata una colluttazione, con tre malviventi che, udendo le sirene della polizia, sono riusciti a fuggire via lasciandosi alle spalle il quarto componente della banda, un uomo italiano che è stato arrestato dagli agenti. La polizia sta ora setacciando la zona alla ricerca dei complici.