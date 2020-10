Torino, attività antidroga dei carabinieri: arrestati un corriere e 5 pusher

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il mercato degli stupefacenti, nelle ultime ore i carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato un corriere e cinque pusher.

A Torino, i carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno arrestato un giovane italiano di 20 anni. È stato fermato per un controllo in zona Piazzale Fratelli Ceirano (Quartiere Lingotto). I militari dell’Arma si sono insospettiti per il fatto che il giovane unitamente ad un altro ragazzo - identificato nel fratello di 16 anni - sostasse con il motore dell’auto acceso. In effetti la perquisizione effettuata sul mezzo ha permesso di rinvenire all’interno del bagagliaio della vettura un pacco con 300 grammi di marijuana e 675 euro in contanti. Il minorenne è stato denunciato alla Procura dei Minori per concorso in detenzione di sostanza stupefacente.

In via Belfiore, invece, i carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno arrestato un gambiano di 38 anni, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver ceduto a un 37enne italiano una dose di cocaina. In tasca lo spacciatore nascondeva altre nove dosi della stessa sostanza e 260 euro.

E' in Corso Toscana che i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un senegalese e un gabonese, di 31 e 30 anni, in Italia senza fissa dimora , per detenzione di droga .La coppia è stata fermata e arrestata in un bar durante un controllo. I senegalese ha cercato d disfarsi di 9 dosi di cocaina mentre il gabonese ha deglutito le palline che nascondeva in bocca.. Entrambi sono stata arrestati.