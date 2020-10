Artissima rinuncia, la bandiera dell'arte verrà tenuta alta da Flashback, Paratissima e The Others

Con una nota congiunta, Flashback, Paratissima e The Others prendono atto con rammarico della comunicazione di Artissima di non poter procedere alla realizzazione della 27esima edizione secondo le consuete modalità.

Nonostante venga meno uno degli elementi fondamentali della settimana dell’arte contemporanea, riteniamo importante continuare a fare sistema al fine di mantenere viva l’Art Week, appuntamento che da più di vent’anni anima l’autunno torinese.

La natura e peculiarità delle nostre manifestazioni ci permettono di procedere – nonostante l’unicità di questo 2020 – con le consuete attività di organizzazione dei nostri eventi, ad oggi, ancora programmati per le date precedentemente comunicate.



Flashback 5-8 novembre

Paratissima 23 ottobre-8 dicembre

The Others 4-8 novembre