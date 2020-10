Inaugurate a Nichelino le rsa Debouchè e Miraflores: 100 i nuovi posti di lavoro

Sono state ufficialmente inaugurate, nei giorni scorsi, le due nuove rsa Debouchè e Miraflores a Nichelino, che avevano aperto in anticipo, la scorsa primavera, grazie alla disponibilità del gruppo Gheron, per essere utilizzate come covid hospital, nei giorni più difficili dell'emergenza sanitaria.

Adesso le due strutture sono tornate alla loro originaria vocazione e il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Era il dicembre del 2017 quando inaugurammo l'rsa San Matteo da 120 posti, un primo tassello per dare una risposta ad un problema molto sentito nella nostra città: l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Ora, a meno di tre anni, con orgoglio, Nichelino si arricchisce di due nuove realtà, l'rsa Debouchè e l'rsa Miraflores in grado di ospitare rispettivamente 120 e 60 ospiti". Questo ha significato anche 100 nuovi posti di lavoro che si sono venuti a creare: "80 operatrici socio sanitarie, 16 infermieri, 5 impiegati amministrativi si prenderanno cura delle persone più fragili. E una ulteriore buona notizia per i nostri cittadini", ha aggiunto Tolardo. "D'intesa con il Comune, sono stati riservati 15 posti letto con tariffa ridotta ai residenti nella nostra città con fascia di reddito bassa".