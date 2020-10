Nichelino, la nuova Rsa Debouchè trasformata in Covid hospital

La rsa Debouchè di Nichelino diventa un Covid hospital, con i suoi ospiti (circa una trentina) che verranno dislocati nelle altre case di riposo del gruppo Gheron: una sempre a Nichelino, la San Matteo, l'altra in via Chiabrera a Torino.

La struttura (assieme alla attigua Miraflores) aveva aperto in anticipo a maggio, proprio per poter essere di aiuto durante la prima fase dell'emergenza coronavirus, tornando alla sua iniziale vocazione solamente a fine estate. Purtroppo il nuovo peggiorare della situazione sanitaria, ha portato dopo poche settimane ad un ritorno al passato per la struttura nichelinese.

La conferma è giunta direttamente dalla dirigenza della società: "Ci è stato chiesto un supporto dalle Asl per superare la grave situazione in Piemonte. È importante che tutti facciano la propria parte per superare questo momento di difficoltà a fianco delle persone e delle istituzioni. Per questo Gheron ancora una volta mette a disposizione una struttura ad alta tecnologia e con il massimo comfort per i futuri degenti".

La conversione della rsa Debouchè dovrebbe essere completata entro la fine della prossima settimana.