Come sarà Torino tra 10 anni? Ce lo raccontano il Politecnico e l'Università di Torino

Si comincia il 16 ottobre, in modalità web, ma si andrà avanti per molte settimane, quasi ad arrivare in vista delle amministrative che decideranno il prossimo sindaco di Torino. Una scadenza-coincidenza causale, ma non troppo, per "Torino 2030. A prova di futuro", cartellone di incontri e appuntamenti che vede lavorare insieme i due atenei cittadini, a più riprese citati come vere eccellenze di un ecosistema urbano che cerca di reinventarsi a livello economico, oltre che sociale.

Il Politecnico e l’Università di Torino intendono mettere a disposizione le proprie competenze di analisi e ricerca per per aiutare nell’individuazione di scenari, problemi e soluzioni con obiettivi di medio-lungo periodo che richiedono strategia, cooperazione e capacità di individuare temi condivisi attraverso un confronto aperto, acceso e informato.