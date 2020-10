Tra jazz e dimore storiche aperte, ecco cosa fare nel weekend a Torino e provincia

Saranno diverse le opportunità di svago e intrattenimento in questo primo fine settimana di ottobre.

Il Torino Jazz Festival Piemonte, interrotto a marzo a causa della pandemia, riparte oggi, sabato 3 ottobre, con 17 concerti in 13 Comuni del Piemonte, coinvolgendo oltre 40 artisti. Appuntamento dunque questa sera, ore 21, a Novara, nella basilica di San Gaudenzio, con Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura: un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei, per un concerto di grande effetto, che vive di intimismo e racconta i grandi colori dell’universo musicale contemporaneo.

Passando al teatro, giunge al termine questo weekend, a Torino, la decima edizione di Play with Food - La scena del cibo, con un evento performativo e conviviale, che si terrà stasera, alle 19 e alle 21.30 ,in un luogo segreto il cui indirizzo sarà svelato ai soli partecipanti. Protagoniste Patrizia Menichelli - artista che, dal 1996, fa parte della storica compagnia Teatro de los Sentidos di Barcellona – e la food stylist Claudia Guarducci, con la prima nazionale di The Poetic Dinner: Amalia, ricette senza ingredienti: un’esperienza sensoriale, un viaggio intimo che coinvolge un piccolo gruppo di persone alla scoperta della vera storia di Amalia Moretti Foggia, giornalista e scrittrice nata nel 1872 e nota con lo pseudonimo di Petronilla.

Si continua domattina, alle 10.30, con la Cinecolazione, colazione cinematografica sarà organizzata in collaborazione con Les Petites Madeleines e ospitato in una delle storiche bocciofile torinesi, l’ASD La Tesoriera. Il festival chiude domani pomeriggio, ore 17.30, al Teatro Colosseo, con Gabriele Vacis, che proporrà una Meditazione sul cibo, accompagnato dalle scenofonie di Roberto Tarasco. A partire dal racconto di Karen Blixen Il pranzo di Babette, reso celebre dal film di Gabriel Axel premiato con l’Oscar, Vacis delinea un intenso percorso attraverso miti e ricette, economie e speculazioni, giudizi e pregiudizi su ciò che ci nutre. In occasione dell'evento, un inconsueto Aperitivo Fuorisede, in ironica ma rispettosa applicazione delle normative vigenti: non potendo proporre al pubblico un aperitivo nel foyer del teatro, a causa del distanziamento sociale, i food partner offriranno a tutti gli spettatori una degustazione “in differita” presso i loro punti vendita.

Oggi e domani si terrà al Cortile del Maglio di Torino il Festival Mezzopieno, momento di sintesi e di riflessione sulle principali esperienze che in Italia sono impegnate nella diffusione di una nuova cultura della positività. Dibattiti e laboratori aperti al pubblico e gratuiti per analizzare e mettere a confronto esperienze virtuose in diversi settori della società (economia, scienza, impresa, università e informazione) e per offrire momenti di conoscenza delle buone pratiche nazionali e locali insieme a chi le sta realizzando.

Negli spazi dell'associazione culturale Comala di Torino si conclude questa sera Indiana Festival, con una serata dal sapore cantautorale. Nome di punta Roncea, artista di origine francese cresciuto in Italia, che ha aperto i concerti di The National e Artic Monkeys, suonando in più di 100 date in tutta Europa. Nella stessa serata si esibirà Niccolò Bosio, meccanico del suono e musicista, produttore di musica e colonne sonore per film e TV, fisarmonicista e arrangiatore. In scaletta anche Ella Nadì, che presenterà le sue nuove produzioni. A chiudere il poker di artisti, i Cado Nello Specchio e Bandini, che festeggia il decennale del suo percorso artistico.

La decima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane promossa dall’ADSI con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, torna quest’anno domenica 4 ottobre, per la prima volta in versione autunnale. Ventisette i luoghi visitabili in Piemonte e Val d’Aosta. Nel Torinese, Casa Lajolo a Piossasco, il Castello Galli di La Loggia, il Castello di Marchierù di Villafranca Piemonte, il Palazzo Castelvecchio a Bricherasio, il Parco Castello di Sansalvà a Santena, il Castello Provana e Villa Richelmy a Collegno, Palazzotto Juva a Volvera, Villa d’Agliè a Torino.

Intesa Sanpaolo aderisce alla diciannovesima edizione di Invito a Palazzo, l’iniziativa promossa da ABI per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane. Nella giornata di oggi, sarà aperto gratuitamente, con ingressi contingentati, il Museo del Risparmio a Torino, che propone alle 15 il laboratorio per bambini “INFO-Mania. Scegli l’informazione giusta”: un gioco a squadre per mettere alla prova la capacità di spirito critico e di uso corretto dell’informazione, fondamentale per tutelarsi nelle decisioni di consumo e di gestione delle finanze personali. Sono previste anche visite guidate su prenotazione alla collezione di salvadanai “Dal passato al futuro” (durata max. 30 minuti) con partenze alle ore 11, 14.30 e 16.

Ancora nel capoluogo, andrà in scena l'edizione numero 48 di Euromineralexpo, al suo decimo anno di collaborazione con CNA Torino, che dal 4 al 6 ottobre "schiera" al Pala Alpitour cinque espositori eccellenti su un totale di 230 provenienti da 25 nazioni. Mentre si chiuderà domani la fiera Expocasa, punto di riferimento dell’arredo per il Nord-Ovest italiano, rivolto al grande pubblico che ama la propria casa e che all’Oval Lingotto trova la più ampia e declinata offerta di soluzioni per l’arredo: uno spazio in cui scoprire e confrontare idee, stili, tendenze e soluzioni di qualità, ma anche offerte e proposte acquistabili direttamente in loco.