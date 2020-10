Moncalieri, problemi statici al parcheggio di fronte al Santa Croce: da domani chiuso (almeno) un mese

Si parla tanto in questo periodo di problemi idrogeologici nell'area di Vadò, che dovrebbe ospitare il futuro ospedale dell'Asl To5, con la nuova perizia ordinata dalla Regione che ha fatto infuriare il sindaco Paolo Montagna, ma a Moncalieri una perizia statica ha rivelato problemi anche al parcheggio di fronte al Santa Croce.

La soletta di fronte al pronto soccorso, adibita a parcheggio e usata nel periodo del lockdown per installare la tenda pre triage, ha problemi statici. Così, dopo i risultati dell'analisi fatta sulla struttura, l'Asl ha deciso di far effettuare dei lavori di consolidamento. Lavori che prenderanno il via domani, lunedì 5 ottobre, e che andranno avanti (almeno) fino al 7 novembre.

Niente parcheggio, quindi, lo spazio verrà occupato dai mezzi che si occuperanno della messa in sicurezza, con divieto di sosta e spostamento dello stallo disabili presente di fronte all'ingresso della casa di riposo Ville Roddolo.