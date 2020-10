Siringhe in via Alfieri: l’ombra della droga e del degrado a due passi dal Consiglio regionale

Che la droga venga consumata ovunque, purtroppo non è una novità. Ma che a due passi dalla sede del Consiglio regionale, in via Alfieri, possano essere ritrovate siringhe abbandonate dopo essere state usate da qualcuno, forse è ancora motivo di stupore e incredulità.

Queste almeno le sensazioni provate da alcuni lavoratori di Palazzo Lascaris, che negli scorsi giorni si sono imbattuti nella siringa usata e gettata via. “Non è la prima, ma fa stupire che il problema della tossicodipendenza sia arrivato fin qui” racconta un residente.

La zona è tranquilla, non è di certo luogo di movida o di shopping, ma anche qui i negozi chiusi si sono moltiplicati a macchia di leopardo nell’ultimo periodo. Il risultato? Meno presenza, meno passaggio e più degrado. Non parliamo di una narcosala a cielo aperto, come capitato in Crocetta vicino al ponte di corso Sommelier, ma un campanello d’allarme inequivocabile.

Gli effetti della tossicodipendenza e del degrado sono arrivati anche nel salotto di Torino, nel centro. A due passi dal Consiglio regionale.