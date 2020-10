Il Parkinson non risparmia i più giovani: per combatterlo però si può camminare (e danzare)

“Immagina un castello medievale incantevole del XII secolo, immagina poi di danzare all'interno nei fantastici saloni una pratica di Dance Well per poi osservare le bellissime terre ballerine del Comune di Montalto Dora. Pensa poi ad un lago, anzi a cinque Laghi e ad una Ristotrattoria La Monella in assoluto per le sue cene e pranzi squisiti... quest’anno Spinti dal Respiro sarà a Montalto Dora e ad Ivrea". E' questo l'invito degli organizzatori. Che aggiuntono "Cammineremo e danzeremo Insieme per confortarci e supportaci a vicenda: una collettività di persone variegate, fatta di familiari, amici, figli , danzatori, medici, fisioterapisti, cittadini di Montalto Dora ed Ivrea studenti in un vero momento inclusivo, poiché l’energia di un gruppo riattiva e permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei partecipanti".

In particolare, a parte la camminata, la pratica della Dance Well è piuttosto innovativa: rivolta principalmente a persone affette dal Parkinson, attivata, ideata e promossa dal CSC Casa della Danza di Bassano del Grappa. Attivato nel 2013, sulla base di pratiche sviluppate in Olanda, l’iniziativa è arrivata a Bassano nel 2015 a definire una propria identità; diversamente da pratiche già esistenti, infatti, per Dance Well il fine è l’arte attraverso l’espressione del proprio corpo, i partecipanti sono “dancer”, e proprio come danzatori – non come “persone con il Parkinson” – affrontano le classi di danza. Le classi sono gratuite e aperte a tutti – familiari, amici, danzatori, anziani, cittadini, studenti – in un vero momento inclusivo, poiché la “classe mista” permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei partecipanti.

Dal 2018 la Lavanderia a Vapore Dance House di Collegno accoglie questa avvincente progettualità con la collaborazione e il supporto dell’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani e della FONDAZIONE TORINO MUSEI Contribuisce alla crescita dell’esperienza artistica facendola seguire dalla pratica di filosofia, condotta da Propositi di Filosofia. Un momento dedicato al dialogo, grazie al confronto sui contenuti generati dalla pratica di danza contemporanea.

Nasce così in Lavanderia una insolita comunità di ricerca accompagnata da artisti e filosofi, che condividono uno spazio e un tempo per dialogare insieme, mettendo a fuoco alcuni temi chiave. Un percorso che si sviluppa e si costruisce nel corso del tempo attraverso l’impegno reciproco al dialogo e all’opportunità di collaborazione. Rappresenta, in questo senso, una condizione indispensabile per lo sviluppo del pensiero critico, autonomo, creativo e collaborativo e per lo sviluppo di potenzialità riflessive. Nella comunità di ricerca si rispettano e favoriscono i differenti punti di vista nell’ottica di una co-creazione di contenuti.

I formatori della Lavanderia a Vapore per il progetto Dance Well sono Elena Cavallo, Lucia Guarino ed Emanuele Enria, con la partecipazione di Gaia Giovine Proietti di “Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome”, associazione che – accanto a Propositi di Filosofia – promuove in una pluralità di contesti ricerca, formazione e progettazione attorno alle pratiche di filosofia

