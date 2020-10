Torino ospiterà nel 2021 l'assemblea generale dei pride europei

Il Coordinamento Torino Pride ha vinto con il 64% de voti: ospiterà nel 2021, l’Assemblea Generale di EPOA (European Pride Organisers Association).

Si tratta della più grande assemblea annuale del network internazionale che riunisce le principali realtà europee e che organizza gli EUROPRIDE. EPOA è stata fondata nel 1991 a Londra su iniziativa degli organizzatori dei pride di Amsterdam, Berlino e Londra e, da quell’anno, è cresciuta costantemente fino a raccogliere le adesioni di oltre 90 organizzazioni attive in più di 30 paesi UE. Dal 1991 ad oggi, la conferenza annuale di EPOA (AGM, Annual General Meeting) è stata organizzata nelle più importanti città e capitali europee.

La presentazione del dossier di candidatura si è svolta stamane online: per il Torino Pride sono intervenuti Alessandro Battaglia e Silvia Magino; presenti anche la sindaca di Torino Chiara Appendino e il direttore generale dell’Unar, Triantafillos Loukarelis. La candidatura era supportata dalle principali associazioni pride fra cui anche Milano e Roma. Torino era in competizione con Lisbona.

“Questa è una vittoria per tutte e tutti coloro che si battono in Italia per costruire una società più giusta ed equa” commentano Giziana Vetrano coordinatrice del Torino Pride e Alessandro Battaglia che ha coordinato la candidatura.

"Sono orgoglioso di questo eccezionale risultato, che corona un bellissimo percorso di collaborazione e avanzamento sul tema dei diritti civili. Sono grato al Coordinamento Torino Pride GLBT che ha voluto scommettere sulla nostra città, e a tutte le realtà italiane che hanno sostenuto la candidatura torinese", ha commentato l'assessore alle Pari Opportunità del Comune Marco Giusta.

Nel ringraziare proprio l'assessore Giusta e il Torino Pride, la sindaca Chiara Appendino ha parlato di "un altro riconoscimento in termini di lotta per i diritti di tutte e tutti di cui andiamo particolarmente orgogliosi. La Giuria aggiudicatrice ha infatti riconosciuto il grandissimo sforzo che il Coordinamento Torino Pride GLBT e la nostra Città hanno messo in campo su questo fronte, a partire da fatti concreti come il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. Siamo stati la prima Città in Italia, abbiamo avuto il coraggio di farlo".