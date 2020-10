Nichelino, in manette 23enne autore di furti nei negozi e nei centri di quartiere

Il responsabile di furti a negozi e ai comitati di quartiere a Nichelino alla fine è stato scoperto dalle forze dell'ordine. E' finito in manette un 23enne, ritenuto con molta probabilità l'autore di diverse piccole azioni criminali. E' stato fermato in via XXV Aprile, mentre stava forzando la saracinesca di un ristorante.

Si tratta della seconda operazione portata a termine con successo in poche settimane dal nuovo comandante dei carabinieri di Nichelino, il tenente Maurizio Piccione. L'uomo che è stato fermato è stato trovato in possesso anche di tre telefoni cellulare rubati ai clienti di una birreria poco prima: i militari avrebbero le prove filmate della sua presenza vicino ad un centro d'incontro, poco prima della denuncia di una spaccata presentata dai volontari.

Il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari e intanto le indagini proseguono per capire se abbia avuto dei complici e in quali altri furti sia stato coinvolto di recente.