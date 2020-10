Maltempo, Gavazza (Lega): "Bisogna investire sulla manutenzione dei canali" [VIDEO]

"Questa mattina sono stato sul territorio per raccogliere le istanze dei sindaci e toccare con mano le criticità che si sono verificate nella notte tra venerdì e sabato scorsi", ha spiegato il Consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza.

"Una volta si pulivano gli alvei e le rogge: i nostri vecchi utilizzavano il lavoro manuale - non meccanizzato - e nei nostri paesi, come nelle borgate, si faceva la ‘roida’, cioè la corvée, per pulire il letto di un canale, attività che durava anche parecchi giorni. Ora non si fa più". Il Consigliere Regionale si è recato prima nel Comune di Verrua Savoia, Crescentino, Saluggia, Torrazza per concludere tra Foglizzo e Montanaro dove l'Orco ha creato problemi.

"Sono sempre più convinto che la pulitura dei fiumi sia prioritaria, ma va individuato un investimento destinato esclusivamente alla manutenzione dei canali, rogge, torrenti e di tutti quei canali che convogliano l’acqua al Po".