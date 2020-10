Bardonecchia, al via i lavori per mettere in sicurezza la strada del Colle della Scala

Nell’ambito del progetto di messa in sicurezza della strada del Colle della Scala, il Dipartimento delle Hautes-Alpes realizzerà, da oggi, lunedì 5 ottobre, sino a venerdì 23 ottobre, una serie di lavori di installazione e di fissaggio di alcuni dispositivi per la cui realizzazione è necessario modificare e regolamentare la circolazione lungo la strada che poco dopo il confine franco-italiano sale al Colle della Scala, posto a 1762 metri slm in francese Col de l'Échelle, che congiunge la Alta Valle di Susa con la Val della Clarée nel dipartimento delle Hautes-Alpes, valico che dopo la Seconda Guerra Mondiale si trova totalmente in territorio francese.

Durante gli interventi la strada sarà dunque chiusa alla circolazione di tutti i veicoli e dei pedoni, dal 5 al 9 ottobre, giorno e notte e dal 12 al 19 ottobre e dal 19 al 23 ottobre, dalle ore 8.30 alla ore 17.00.

Il traffico sarà pienamente ristabilito nei fine settimana. Un cartello d’informazione sarà posto a partire da oggi, lunedì 5 ottobre, ai piedi del Colle della Scala.

"Ritengo che valga la pena sottolineare - sostiene Francesca Boselli, Collaboratrice Exploitation Département des Hautes-Alpes, Antenne Technique Briançon / Exploitation - che i lavori implicano una fase iniziale di disgagi pertanto tutti gli utenti prendano coscienza della pericolosità dei cantieri".