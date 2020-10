Fondazione Tessile di Chieri, Sicchiero-Giordano: "La presidente Zefferino ci aiuterà per il rilancio"

«Siamo lieti della nomina della professoressa Melanie Zefferino alla Presidenza della Fondazione chierese per il Tessile e del Museo del Tessile. A lei va l’augurio di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale e della Città di Chieri. Ringraziamo il Presidente uscente, Mario Ghirardi, per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. Si chiude una fase complessa della vita della Fondazione e del Museo. Siamo certi che Melanie Zefferino abbia l’esperienza e la competenza necessarie per aprire un nuovo capitolo, contribuendo al rilancio del Museo del Tessile e della grande tradizione che caratterizza il nostro territorio. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il tessile che rappresenta per Chieri un patrimonio non solo storico-produttivo ma anche un know-how artigianale, creativo e artistico»: con queste parole il Sindaco Alessandro SICCHIERO e l’assessore alla Cultura Antonella GIORDANO commentano la nomina della Fondazione chierese per il Tessile e del Museo del Tessile.

«La professoressa Zefferino conosce bene la realtà del Chierese-aggiunge l’assessore Antonella GIORDANO-nel passato ha avuto modo di collaborare con diverse aziende tessili. Nella sua carriera ha unito lo studio dell’arte con l’esperienza lavorativa in ambito tessile, coniugando le arti visive e performative con l’industria creativa. Ha curato la Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze, oltre a collaborare con gallerie e musei pubblici e privati in Italia e all’estero. Il profilo giusto per valorizzare la tradizione tessile, sia il patrimonio del passato sia quello del presente rappresentato dalla Fiber Art. Il Museo del Tessile deve essere rilanciato e diventare un polo culturale dinamico e attrattivo, affiancando l’importante lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo su questo versante, come dimostrano i due bandi vinti di recente che consentiranno di realizzare il Museo relazionale RestART!, rilanciando gli spazi dell’Imbiancheria del Vajro e valorizzando la ricca collezione di oltre 300 opere di Fiber Art, ma anche PATCH, il ParcoTessileCHierese, che trasformerà in parco urbano l’area occupata dall’ex scuola di via Tana».