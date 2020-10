Maltempo, Uncem scrive ad Appendino: "Servono interventi decisivi e urgenti"

Negli ultimi giorni, moltissimi Comuni piemontesi hanno sofferto per l'ennesima tragedia ambientale e sociale che ha coinvolto gran parte delle aree montane della regione, oltre che della Liguria.

"Voglio esprimere a nome di tutta l'Uncem e mia personale la piena vicinanza agli Amministratori locali e ai Sindaci che con il Sistema di Protezione Civile, tanti volontari, Forze dell'Ordine, intere comunità, hanno operato giorno e notte, stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza territori e cittadinanza", ha commentato il presidente dell'Uncem Piemonte, Lido Riba, in una lettera rivolta a Chiara Appendino in quanto sindaca della Città Metropolitana di Torino.

"Li ringrazio", ha scritto Riba. "Ancora una volta Sindaci e Amministrazioni, macchine dei Comuni, uffici e volontari esprimono il meglio del Piemonte, la forza del Paese. Voglio ringraziarvi tutti ed essere vicino, con tutta Uncem, per qualsiasi necessità. Uncem è una famiglia e stiamo soffrendo per quei nostri pezzi di territorio martoriati, per i collegamenti tra paesi mancanti, per i ponti crollati e soprattutto per gli sfollati, per chi ha perso casa e spazi di vita. Per i morti e per le persone rimaste senza riferimenti. Soffriamo e riaffermiamo la forza di una comunità che non si ferma. Lo ha detto anche il Presidente Cirio, che ringrazio con tutta la Regione, Giunta, Consiglio, Dirigenti e Funzionari".

"Servono interventi decisivi e urgenti - ha concluso il presidente Uncem Piemonte - Lo diremo ai Ministri, al Governo, alla Conferenza delle Regioni. Non possiamo più avere delle 'toppe'. Ma ribadisco che grazie ai "Fondi Ato" che ben conosciamo, all'impegno dei Comuni e delle Unioni montane negli ultimi 25 anni, abbiamo evitato che le tragedie fossero di portata ancor maggiore. I nostri interventi ci hanno protetto, hanno 'salvato' molte aree. È vero che molto resta da fare e serve un progetto forte, investimenti, risorse del 'Recovery Fund' e di altri piani nazionali e regionali. Insisteremo per questo e affinché i Sindaci siano nelle condizioni di operare in fretta e bene. Come sempre hanno fatto e sanno fare. I Sindaci, le Amministrazioni, sono il perno della rinascita. Ci risolleviamo, il 'Paese si salva' grazie ai Sindaci e al lavoro di ciascuno, gratuito e instancabile. Uncem è al vostro fianco".