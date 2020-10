Shimano Italian Bike Test Piemonte in Valle di Susa il 10 e 11 ottobre

Per il secondo anno, la Valle di Susa ospiterà il Shimano Bike Test Piemonte, all’ombra della maestosa Sacra di San Michele

Cornice dell’evento, organizzato da Bike Events, sarà ancora il Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino dopo il debutto dello scorso.

Unica tappa in Piemonte del Bike Test tour in Italia che attraversa lo stivale far provare agli appassionati di Road Bike, Mtb, Urban Bike ed e-Bike tutte le novità del 2021.

Si avrà infatti la possibilità di scoprire e testare in anteprima tutte le novità che verranno proposte dal mercato il prossimo anno.

Un’ esperienza adrenalinica per provare le bici su tracciati tecnici, realizzati per esaltare le caratteristiche delle bici e restituire un feedback all’utente quanto più simile ad un’esperienza di utilizzo quotidiano.

Per le Road Bike e eRoad Bike ci saranno a disposizione dei tracciati che permetteranno di scoprire la Valle di Susa e arrivare ai piedi della mistica Sacra di San Michele. In pochi minuti si potrà inoltre raggiungere il Parco Naturale Laghi di Avigliana – Parchi Alpi Cozie!

Un’esperienza unica per tutti gli amanti di MTB, eMTB e Gravel uniti alla scoperta della Valle di Susa, grazie a tracciati e itinerari degli esperti del territorio.

Per partecipare a Shimano Italian Bike Test è obbligatoria la registrazione gratuita.

Link di registrazione: eventbrite.it/e/biglietti-shimano-italian-bike-test-piemonte-121341306113



Durante l’evento oltre il supporto degli itinerari bike proposti, uno stand di Val Susa Turismo – Unione Montana Valle Susa sarà presente con le guide e gli operatori bike del territorio della Valle di Susa! Maggiori info: www.valdisusaturismo.it/valsusa-bike-experience

A festeggiare l’iniziativa e consolidare il lavoro di valorizzazione e promozione svolto dalla Regione Piemonte e le amministrazioni pubbliche della Valle di Susa verso una mobilità ciclabile e cicloturismo, Domenica 11 Ottobre alle ore 10:00 si terrà un incontro pubblico dal titolo: “Amministrazioni pubbliche pedalano: Dal Gran Tour Piemonte alla Bike Area della Valle Di Susa”.

Il ricco programma inizierà con i saluti del Sindaco di Sant'Ambrogio di Torino, Antonella Falchero e Cedric Robaye presidente Torino Heritage, che ospita il momento nella sede associativa sita presso l’Ex Maglificio Fratelli Bosio di Sant’Ambrogio di Torino, che venne fondato nel 1871 e ora esempio di recupero di archeologia industriale quale sede anche del Birrificio San Michele.

Il momento continuerà con esperienze e comunicazioni nell'ambito dell'evento ITALIAN BIKE TEST di:

· Valter Marin, Consigliere Regionale parlerà del Progetto Gran Tour Bike

· Dimitri De Vita, Consigliere delegato a sviluppo economico e trasporti Città Metropolitana Torino parlerà di Politiche bike

· Pacifico Banchieri, Presidente Unione Montana Valle Susa illustrerà l’avanzamento del progetto Bike Area Valle Susa e Ciclovia Francigena

Dopo i saluti finali di Bike Events, organizzatori del Shimano Italian Bike Test e interventi e domande della stampa, seguirà breve momento conviviale.