Dopo dieci anni torna la Notte Bianca a Perosa Argentina

Dopo 10 anni, la pro loco e i commercianti riportano la ‘Notte Bianca’ a Perosa Argentina. Stasera, sabato 14 giugno, si inizia con la cena in bianco, allestita con grandi tavolate in cui ognuno potrà sedersi e degustare il proprio pasto.

Bar, ristoranti e gastronomie prepareranno proposte enogastronomiche da asporto, ogni partecipante potrà ritirare la propria bag e portarla in piazza Perouse dove si mangerà in compagnia.

Anche la pro loco metterà a disposizione un menù su prenotazione.

Per l’occasione sarà indetto il concorso ‘Abbellisci la tua tavola’, dove i partecipanti dovranno abbellire le tavole messe a disposizione dalla pro loco con addobbi e elementi aggiuntivi come candele, vasi e fiori. I premi per i vincitori del concorso saranno offerti dal Gruppo Commercianti Artigiani.

Non mancheranno gli intrattenimenti culturali, come la mostra di Pierantonio Masotti, intitolata ‘Tra le crepe’, organizzata dalla Galleria d’Arte Lilium e allestita a Villa Willy o l’inaugurazione a Spazio Campana della mostra di Domenico Perrini, giovane artista della Val Chisone.

La serata sarà accompagnata anche da musica e balli, il karaoke si alternerà con le esibizioni della scuola di ballo Cuban Break alle 21 e il dj set di Giulia Frencia alle 22,30.

Dress code obbligatorio bianco, per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook Pro Loco Perosa Argentina o il profilo La Via dello Shopping - Commercianti & Artigiani di Perosa Argentina .