Sulla Rocca di Cavour per ricordare le vittime del Catinat

Un pomeriggio commemorativo per non dimenticare chi ha difeso Cavour dall’attacco del 1690. L’iniziativa, nata nel 2023, è organizzata dall’ormai cinquantenne associazione Amici di Cavour e della Rocca, in collaborazione con il Comune.

In migliaia morirono nell’agosto di quell’anno, quando il generale francese Nicolas de Catinat, governatore di Pinerolo, guidò le sue truppe verso Cavour. I cavouresi non stettero a guardare, costruirono trincee lungo il Rio Marrone e lottarono con le armi a loro disposizione per difendere il paese. Tutti quegli sforzi non furono però sufficienti e i francesi eliminarono tutti e tutto quello che si ritrovarono davanti: solo un’ottantina di abitanti riuscì a salvarsi. Dopo la fine della dominazione francese, alcuni cittadini di ritorno raccolsero i resti dei cadaveri, ancora oggi tenuti nella cisterna in cima alla Rocca.

Domani, domenica 15 giugno, alle 14,30 inizierà la cerimonia commemorativa al Pilone della Rocca con l’alzabandiera e a seguire il concerto con la Banda Musicale ‘San Lorenzo’ di Cavour. Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco.

Dalle 14,15 alle 16,30 funzionerà gratuitamente la navetta da piazza del Gerbido alla Vetta della Rocca.