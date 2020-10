Covid-19, varato il protocollo per l'uso delle palestre scolastiche in orario extracurriculare

L'assessorato allo Sport della Città di Torino, in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, si è adoperato dallo scorso luglio per garantirne alle società sportive locali la continuità nella fruizione delle palestre scolastiche cittadine in orario extracurricolare.

A tale scopo è stato redatto un protocollo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19: un documento elaborato nel rispetto delle linee guida per l’attività sportiva di base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra, emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in successivi DPCM nel maggio scorso.