Disordini al volantinaggio del Fuan: due giovani vicini ad Askatasuna nei guai per resistenza a pubblico ufficiale

Due obblighi di presentazione quotidiana per altrettanti aderenti a collettivi vicini ad Askatasuna. E' questo l'esito del blitz effettuato dalla Digos questa mattina, nei confronti di Anna Quintelli (26 anni) ed Edoardo Girardi (27 anni). Entrambi dovranno rispettare la misura nel proprio Comune di residenza, ovvero Parma e Roma.

Si tratta di provvedimenti che vanno ad aggiungersi a quelli già messi in atto lo scorso 23 luglio (19 le persone coinvolte) per fatti che risalgono allo scorso 13 febbraio, quando in occasione di un volantinaggio sulla tematica delle Foibe effettuato da esponenti del Fuan all’esterno della Palazzina Einaudi, sede universitaria delle facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza, una quarantina di anarco-antagonisti e studenti circondavano i reparti mobili posti a tutela dei giovani di destra, mentre una decina di facinorosi si introduceva all’interno del plesso universitario e, dopo aver aggredito due guardie giurate con calci e spintoni, sfondava la porta di accesso dell’aula “Paolo Borsellino” assegnata ai rappresentanti del Fuan, danneggiando diversi arredi.



Subito dopo, gli stessi raggiungevano il gruppo all’esterno dove nel frattempo erano giunti altri 20/30 militanti d’area con i quali tentavano ripetutamente di entrare in contatto con i giovani di destra, uno dei quali veniva colpito da un calcio dall’anarco-insurrezionalista che veniva pertanto bloccato immediatamente da personale della Digos. Circostanza questa che provocava l’immediata reazione dei sodali che tentavano ripetutamente di sottrarlo con la violenza alle forze dell’ordine.



In seguito, al momento del trasporto del fermato presso la Questura, l’auto della Digos veniva circondata da una quarantina di facinorosi i quali colpivano ripetutamente il mezzo con calci e pugni nel vano tentativo di far desistere gli operatori di polizia dall’arresto. Nel frangente sopraggiungeva una squadra del Reparto Mobile che nel tentativo di allontanare i facinorosi veniva ripetutamente spintonata dal gruppo degli antagonisti che continuavano nella loro condotta violenta colpendo alcuni operatori con calci, rovesciando nel contempo diversi cassonetti dei rifiuti dinanzi l’auto di servizio con a bordo l’arrestato. In quel frangente, la Digos aveva arrestato due soggetti e ne aveva denunciato a piede libero uno per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.