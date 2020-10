Quartiere Vallette, era un ritrovo di pregiudicati: la polizia chiude un bar per 10 giorni

Il Questore di Torino ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di chiusura per 10 giorni nei confronti di un bar di via dei Mughetti.

In occasione di diversi controlli effettuati dalla polizia, già dal giugno scorso, sono stati infatti identificati all'interno dello stesso decine di clienti con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, in materia di stupefacenti, di armi e di immigrazione.

In considerazione di tale significativa presenza di soggetti che alimentano una situazione di tangibile pericolo e degrado, ritenuto che il bar in questione presenti caratteristiche di pericolosità sociale, arrecando turbamento al normale svolgimento della vita collettiva e che contribuisca all'incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona, l’esercizio è stato chiuso in data 29 Settembre e fino all'8 ottobre.